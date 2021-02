Rahvusvaheline mitmevõistlus on Uibo jaoks peaproov märtsi alguses Poolas Torunis toimuvaks sise-EMiks, kuhu ta koha on taganud. Suurema osa ajast USAs resideeruv sportlane on ookeani taga treenida saanud probleemideta. «Oleme saanud kõike teha nii staadionil kui jõusaalis, koroona segas eelmise aasta kevadel, praegu enam mitte. Selles osas on kõik läinud hästi,» sõnas Uibo.