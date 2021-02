«Leian, et riigi meediakanal, kus saateid tehakse maksumaksja raha eest, peab olema väga ettevaatlik süüdistustega ja mitte võtma kohtumõistja rolli. Kirjasõnal ja meedial on väga suur mõju. Saate eestvedaja Mihkel Kärmas teab väga hästi, mis on seaduse piiril kõndimine. Ta teab, millal saab end veel välja vabandada, kuidas teema oskuslikult edasi anda nii, et tema oleks «puhas poiss». Ja see viimane lugu dopingusportlaste ja Toomas Annusega ei olnud tal esimene selline, ta on täiesti teadlikult noateral kõndinud ka varem,» rääkis Gross.