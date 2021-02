Eesti koondise kauaaegne väravavaht liitus Nõmme Kaljuga

«Suurima rõõmuga liitun Nõmme Kaljuga. Klubi juhatus, treenerid ja mängijad on väga suurte ambitsioonidega. Pärast kaheksa kuud kestnud pausi professionaalses jalgpallis on Kalju just see mida praegu vajan. Mängijana pole mul jalgpallis veel kõik öeldud,» kommenteeris uut lepingut Sergei Lepmets Nõmme Kalju kodulehele.

«Lepmets on suurte kogemustega väravavaht kellelt on palju õppida ja kellel on veel palju anda. Mul on väga hea meel, et hiljutine koondise esikinnas on tagasi jalgpalli juures,» ütles Nõmme Kalju president Kuno Tehva.

«Kalju väravavahtide osakond on väga hästi mehitatud, lisaks noortele ja Lepmetsale on meil koosseisus Marko Meerits ning suvel vabaneb kaitseväeteenistusest ka Henri Perk,» lisas Tehva.