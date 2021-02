Raul Rebane: suusaskandaali sõnnikust võrsub praegu uus ja puhas Eesti sport

«Loodan, et nüüdseks on aru saadud, et ükski saamata jäänud sponsorraha ei kaalu üles kahju, mida ligi kümme aastat kestnud dopinguskandaal on Eestile ja Eesti spordile teinud. See on mõjutanud imagot, finantseerimist ja tulevikku hullemini kui miski muu eesti spordi ajaloos,» sedastab Raul Rebane Vikerraadio päevakommentaaris.