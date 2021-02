Tarva leeris antud koroonatestid olid negatiivsed

Uudis tähendab seda, et Tarvas võib reedel võõrustada kodusel Kastani Arenal ühisliiga Eesti alagrupis 20st mängust kogutud 17 võiduga esimese positsiooni hõivanud Pärnu Sadama meeskonda.

Viiendal positsioonil paikneval Tarval on 16 mängu järel 7 võitu.

Samuti negatiivse testitulemuse saanud Rakvere Tarva peatreener Juris Umbraško lausus, et mänguks valmistutakse täpselt nõnda, kuidas olud võimaldavad.

«Tuleb olukorraga harjuda, sest on nii nagu on. Edasi lükatud mänge üha koguneb. Praegu ei kujuta ette, kuhu need kalendris pannakse,» rääkis ta.