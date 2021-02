Üleminekuturul üliaktiivne olnud Levadia palkas Hannes Anieri

Eelmisel hooajal mängis Anier Tallinna Kalevi särgis Premium Liigas 23 mängus, lõi nendes kaheksa väravat ning andis ühe tulemusliku söödu. Kokku on tema nimel Premium Liigas 95 mängu ja 27 väravat. Anieri varasemad koduklubid on FC Flora, Valga FC Warrior, Odense Boldklubi, FC Erzgebirge Aue ja Thisted FC.

Ründaja sõnul kulges meeskonda sisseelamine kiiresti ning kergele vigastusele vaatamata tunneb ta end hästi ja ootab põnevusega uut hooaega. «Siiani kulgeb kõik suurepäraselt. Mul on hea meel tagasi jalgpalli juures olla, alustada ettevalmistust ja ootan huviga uut hooaega. Sain küll esimeses Taliturniiri mängus väikese trauma, kuid taastumine kulgeb plaanipäraselt – meeskonna arstiga on asjad läbi arutatud, teen taastavaid treeninguid ja üritan meeskonnale järele jõuda,» ütles Anier.

Jalgpalluri sõnul valitseb meeskonnas igal positsioonil tihe konkurents. «Meil on iga koha peal head, kvaliteetsed mängijad, konkurents on tugev ning see mõjub kõigile väga positiivselt. Loodan omalt poolt pakkuda agressiivset ja võitluslikku mängu, selline mu stiil on. FCI Levadia on väga kõrgelt pressiv ja domineeriv võistkond, üritan ka selles elemendis maksimaalselt kaasa aidata,» sõnas Anier.