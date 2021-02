Rannavolle MK-sari alustab, Mart Tiisaare kõrval võtab ajutiselt koha sisse uus partner

Mart Tiisaar rääkis, miks ei mängi tema koos oma tavapärase paarilise Kusti Nõlvakuga ja Korotkov Timo Lõhmusega.

«Neid, kes rannavollet professionaalselt mängivad on ju nii vähe ja minu nägemus ala arendamisest on see, et meil oleks maksimaalsed võimalused areneda. Selleks peame me kahe paariga käituma nagu ühe koondisega. Ja praegu on selline aeg, kus Kusti on natukene tervisega hädas ja pole saanud 100% treenida. Seetõttu on mõistlikum, et ta saab oma füüsisele keskenduda ja end ravida. Lisaks saab ta õige pea isaks. Dimal ja Timol kahekesi Dohasse minna olnuks raske, seega oli variant, et mina lähen ühega neist ja otsustasime selle võimaluse ära kasutada,» selgitab Tiisaar, vahendas volley.ee.

«Nii saab Dima mängukogemust ja ka vajalikke punkte, mis tuleks neile järgmistele etappidele mõeldes kasuks. Ja ega see mullegi kahjuks tule aeg-ajalt teise paarilisega mängida, see on tohutult arendav.» Seega on tegu ajutise sammuga.

MK-etappide kalender on hetkel väga lahtine ja peale esimese etapi pikemaid plaane teha ei saagi. «Väga vähe saame planeerida midagi. Detsembri keskel tuli kalender, ent see tühistati nädala pärast ja praegu ongi ainult Doha turniir kinnitatud, ülejäänute osas on kõik lahtine ja võtamegi turniiri kaupa,» sõnab Tiisaar.

MK-etapp algab 8. märtsil, 14. veebruaril sõidavad Tiisaar ja Korotkov Dubaisse laagrisse, kus on ees ootamas Venemaa koondisega treeniv Rivo Vesik. Nii saavad eestlased koos treenida tugevate Venemaa, Läti ja Itaalia paaridega. «Rivo meid sinna laagrisse kutsus ja väga tihti selliste paaridega sparrida ei saa, suurepärane võimalus,» lisab Tiisaar.