Eelmise aasta lõpus, 29. detsembril läks Kangert õhtusele jooksuringile, kuid tundis, et midagi on valesti. «Põlve senine luuline ehitus oleks justkui hetkega asendunud väriseva tarretisega. Käega katsudes tundus, et midagi naha all liikus,» kirjeldas rattur oma blogis.