Floraga liitus end Tottenhamis proovile pannud noortekoondislane

Flora spordidirektor Norber Hurt sõnul on Erko vasakujalgne keskkaitsja, kes on heade tehniliste omadustega: «Meil on hea meel, et meie esindusmeeskonnaga liitus Erko Jonne Tõugjas. Ta on omajagu mänginud vasakus kaitses, mis on täiustanud tema oskusi keskkaitsjana. Lisaks on tegu väga pühendunud, sihikindla ja aruka mängijaga. Need on olulised väärtused, mida mängijas hindame.»