Kärmas jätkab vankumatult: pange vaim valmis, kavatseme kriitilisi küsimusi esitada ka edaspidi

«Eelmise nädala «Pealtnägija» dopingulugu vihastas suurettevõtjat Toomas Annust niivõrd, et ta tõmbab protesti märgiks kõik oma toetusrahad Eesti võistlusspordist välja. Tema eeskujul lubas seda kaaluda veel mitu teist suurettevõtjat. Ehk teie ees seisab ajakirjanik, kelle tõttu on Eesti sport ja ühistegevus kaotanud pool või isegi rohkem miljonit eurot,» alustas Kärmas «Pealtnägija» 3. veebruari saadet .

Kärmas möönab, et pahandust tekitanud «Pealtnägija» loo pealkiri «Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud», jättis ruumi asjade erimoodi tõlgendamiseks. «Me ei väitnud siis ega väida ka nüüd, et Toomas Annus spondeeris teadvalt dopingut. Küll aga oli tema rahaline seos asjaga seni teatust suurem ja selle väite juurde ka jääme,» jätkas Kärmas, kes on pärast skandaali puhkemist enda kaitseks esitanud ka fakte.

«Kui selle põhjal küsimuste küsimine on üle piiri minek, siis pange vaim valmis, väga vabandame, aga kavatseme neid küsimusi esitada ka edaspidi. Ja kui seda ei tee «Pealtnägija», teeb seda ülejäänud Eesti ajakirjandus. Kui selles loos midagi kahetseda, siis seda, et ettevaatamatu pealkirja sõnastus andis võimaluse PR-kampaaniaks, mis juhib tähelepanu kõrvale põhiliselt, milleks ikkagi on, et Eesti spordi juhtkond kuni Eesti olümpiakomiteeni polnud aastaid väga huvitatud dopingu välja juurimisest,» märkis Kärmas, kes kinnitas, et tema avaldus ei tähendanud, justkui ei tohiks Pealtnägijat kritiseerida või neile nõudlikke küsimusi esitada. «Me ei valeta mitte kunagi enda vaatajatele.»