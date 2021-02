Roland Poom läheb 2021. aasta rallihooajale vastu uue auto, kaardilugeja ja meeskonnaga

Kui möödunud aastal nägid rallisõbrad Poomi võistlemas nii Ford Fiesta, kui ka Hyundai i20 Rally2 autodel, siis tänavusel hooajal istub 24-aastane noormees Citroën C3 Rally2 autosse, mille valmistab ette Prantsusmaa nimekas meeskond Saintéloc Junior Team.

Samal autol ja meeskonnavärvides tuli möödunud aastal Euroopa meistriks Alexey Lukyanuk. Saintéloc meeskonna eest on võistelnud sellised piloodid nagu Craig Breen, Stephane Lefebvre, Timmu Kõrge, Siim Plangi ning tänavusel Monte-Carlo rallil saavutas Prantsumsaa meeskonna tehnikal sõites WRC3 klassis teise koha Yoann Bonato.

Kui Poomi jaoks saab Otepää talverallil olema uus nii võistlusauto kui ka meeskond, siis lisaks sellele on võrreldes möödunud aastaga autos muutunud ka kaardilugeja ja eesti keel on asendunud inglise keelega.

Rakverest pärit piloodi kõrvale on istumas 41-aastane Darren Garrod. 2018. aasta Briti meistril on ette näidata 233 starti, millest 13 WRC sarjas. Nimekamatest pilootidest on Garrod kõrvaltistmelt aidanud Mark Higginsit. 2019.aastal võistles britt koos Ruairi Belliga Estonian Junior Challenge kahel Lätis sõidetud talverallil.

«Võistlen Otepääl Saintéloc Junior Teami poolt ettevalmistatud Citroën C3 Rally2 autol. Pikemalt sellel teemal hetkel ei peatuks, sest kodune talveralli on meile n-ö testralliks ja meeskonnaga tutvumiseks. Minu hooaja edasised plaanid on seotud Prantsusmaa meeskonnaga, kuid kogu hooaja plaanide kinnitamiseks on veel mõned olulised otsused ära vaja oodata,» sõnas Poom.