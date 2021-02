F1 endine maailmameister Damon Hill on endiselt kuninglikus vormelisarjas toimuvaga väga hästi kursis. Ta töötab Inglismaa meedias eksperdina ning omab väga häid kontakte, et olla kursis võistkondade köögipoolega.

60-aastane Hill teataski sotsiaalmeedias, et Hamilton ja Mercedes on viimaks jõudmas tehinguni. Kui britt soovis mäletatavasti mõnda aega tagasi võistkonnaga jätkata koostööd vähemalt kolmeaasta võrra, siis nüüd ollakse lähedal kaheaastasele lepingule. Hamilton on vähemalt praeguste andmete põhjal sellega endiselt F1 enim teenivam sõitja, kuna kahe aastaga peaks ta taskusse panema enam kui 70 miljonit eurot.