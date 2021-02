Ühes sõnumis koolitab Mati Alaver: «Kuhu süstal? Palun lihasesse. Kõige parem käsivarre delta.»

Vahur Ööpik FOTO: Margus Ansu

Sõnakam on olnud ka Tartu Ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik, kes on analüüsinud mitmete toidulisandite (beeta-alaniin, lüsiin, glutamiin, arginiin ja teised) toimet ning kirjutanud neist kokkuvõtteid. Tema jutust selgub, et umbes ja supilusikaga ei ole mõtet toidulisandeid haugata. «Inimese ainus energiaallikas on toit ehk rasvad, valgud ja süsivesikud. Kui autokütust toodetakse toornaftast, siis toidus sisalduvaid energiat andvaid toitaineid kasutatakse «inimkütuse», adenosiintrifosfaadi (ATP) sünteesimiseks,» selgitab Vahur Ööpik.

«800 meetri jooks on pingutus, kus tekib rohkelt happelisi laguprodukte. See viib happe ja leelise suhte tasakaalust välja, millel on omakorda negatiivne tagajärg kehalisele töövõimele. Kõige sagedamini nimetakse selles seoses piimhapet ja laktaati, mis ei ole päris üks ja sama, kuid on omavahel tihedasti seotud ained.»

Ööpiku selgitusel leidub selliseid toidulisandeid, mis suurendavad keha puhversüsteemide võimet neutraliseerida happelisi ühendeid ja seega paremini säilitada happeleelise tasakaalu. Sooritusvõimet parandavad nii söögisooda ehk naatriumvesinikkarbonaat kui ka naatriumtsitraat. «Nende ainete mõju on uuritud küllaltki põhjalikult ja usinalt, mistõttu on hästi teada, et nende toimel suureneb vere puhverdusvõime. Veel võib kasutada beeta-alaniini, mis suurendab keha puhversüsteemide mahutavust, kuid mitte vere, vaid lihase tasandil, täpsemalt lihaseraku siseselt. Söögisoodat tuleks manustada poolteist kuni kaks tundi enne võistlust, beeta-alaniini manustamine peaks aga algama 45 päeva kuni kaks kuud enne olulist võistlust, milleks valmistutakse. Siis peaks ilmnema maksimaalne efekt.»

Igast treenerite kutsemeisterlikkuse brošüürist võib leida ka sõna kreatiinfosfaat. Ka see on Tartu Ülikooli spordifüsioloogia professori Vahur Ööpiku kinnitusel hästi uuritud valdkond. «100 meetri jooksus, mis on väga kõrge intensiivsusega sooritus, ammenduks lihaste ATP-varu ligikaudu 2–3 sekundiga, kui seda kiiresti juurde ei sünteesitaks. Niisuguses pingutussituatsioonis suudab vajalikku ATP-taset lihastes säilitada ainult selle sünteesimine, lähtudes fosfokreatiinist ehk kreatiinfosfaadist. Aga ka fosfokreatiini tase langeb seejuures väga kiiresti, ligikaudu 7–8 sekundiga, väga madalale.»

Toidulisand, mille oskusliku manustamisega on võimalik fosfokreatiini taset lihastes tõsta, on kreatiin, mis on fosfokreatiini vahetu eellane. Kreatiini kui toidulisandi efekt võib avalduda 3–5 päeva jooksul, kui seda oskuslikult manustada. «Kreatiini manustamise positiivne mõju sprinterlikule töövõimele on uuringutega võrdlemisi hästi tõendatud. Huvitaval kombel on sellel tugevam mõju korduvate sprintide sooritamisele vaheldumisi lühiajaliste puhkepausidega, võrreldes ühekordse maksimaalse pingutusega. Maksimaalses pingutussituatsioonis on ATP hüdrolüüsi ehk lagundamise tempo ülimalt kõrge ja selles olukorras on fosfokreatiin ainus ühend, mis võimaldab hoida ATP sünteesi võimsust vajalikul tasemel.»

Lühikestest sprindidistantsidest mõnevõrra pikematel jooksualadel sõltub sooritusvõime kõige enam ATP genereerimisest glükolüüsi ja glükogenelüüsi rajal ehk siis glükoosi ja glükogeeni kasutades. «Valmistudes võistluseks 400 või 800 meetri jooksus, pole siiski vaja tegeleda keha glükogeenivarude n-ö ülelaadimisega. See võib aga kasulikuks osutuda enne maratonijooksu. Maratonidistantsil võib sooritusvõimet parandada ka kofeiini manustamine. Kofeiini tarvitamist suhteliselt suures koguses on varem käsitletud dopinguna, kuid käesoleval ajal WADA kofeiini tarbimisele enam piiranguid ei rakenda ning see aine on toidulisandi staatuses.

Kofeiin ei mõjuta ATP sünteesi, vaid toimib eelkõige kui kesknärvisüsteemi erguti, mis nii-öelda lööb pea klaariks ja tekitab tunde, et raske kehaline pingutus ei olegi enam nii raske. Kofeiini vastupidavuslikku töövõimet parandav efekt on uuringutega hästi tõendatud, kuid selle aine toime tugevus on osutunud küllaltki individuaalseks,» selgitab Vahur Ööpik.

