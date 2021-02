Tanel Leok sai väärika autasu ja meenutas karjääri: õige unistus jäi ikkagi täitmata

«Pigem oli see noorena ego, et tahan teistest parem olla ja ei lepi millegi muuga. See viis piisavalt kaugele, aga õigeid unistusi ei täitnud - olla maailma parim.» vahendas ERR Sport Leoki intervjuud ETV saatele «OP».

Leok lõi veel eelmisel hooajal kaasa MXGP MM-sarjas ning lõpetas viimaseks jäänud hooaja 23. kohal. Milline oli see hetk, millal ta ütles endale, et nüüd aitab. «See aasta sai natukene mõõt täis, kuna mul on siiani põlveprobleem. Ei ole sellest lahti saanud ja mõtlesin, et vanus on seal maal, et natuke hakkab mõõt täis saama,» tunnistas Leok, et varem ei ole tal kordagi loobumismõtteid tekkinud.