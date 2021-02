Üllatus! 19-aastane Oliver Solberg teeb Arctic rallil esimese stardi WRC-autoga

19-aastasest Solbergist saab pealtnäha Ott Tänaku ja Martin Järveoja meeskonnakaaslane, kuid tehasemeeskonna punktidele norrakas siiski ei sõida. Tema auto tehnilise valmisoleku eest kannab hoolt 2C Competition, mis on eelmisel hooajal jooksutanud Pierre-Louis Loubet ja Ole Christian Veiby WRC-autosid.

Eelmise aasta lõpus teatas Hyundai, et sõlmis Solbergiga kaheaastase lepingu ning et 2021. aastal sõidab ta nende ridades kaasa WRC2-klassis. Nüüd aga otsustas meeskond arenevale sõitjale pakkuda võimaluse istuda WRC-autosse.

Oliver Solberg. FOTO: Hyundai Motorsport

Solbergi kõrval istub Arctic rallil talle tuttav iirlasest kaardilugeja Aaron Johnston. Lisaks kogus rallipaar lumel sõitmise kogemusi eelmisel kuul, mil osaleti Soome meistrivõistluste etapil. Tõsi, seda R5-autol ning kokkuvõttes saavutati kolmas koht.

Maailmameistrist isa Petteri jälgedes astuvat Oliveri on sarnaselt Kalle Rovanperäle tituleeritud tulevaseks maailmameistriks. Hyundai aga proovib Oliver Solbergile lasuvat tähelepanu ja ootusärevust leevendada. Kuigi tal on lumisel pinnasel sõitmisest suuri kogemusi, siis toonitab meeskond, et tegemist on noormehele täiesti uue võistlusklassiga ning oluline on harjuda ülikiire auto ja uute Pirelli rehvidega.

«Ma juba loen minuteid, millal saan selle suurepärase auto rooli esimest korda istuda. See on unistuse täitumine, teha WRC-debüüt valitseva maailmameistri meeskonnas. Olen lumel kõvasti sõitnud ja tunnen sealseid tingimusi hästi, kuid auto on minu jaoks täiesti tundmatu. Minu ainus eesmärk on Lapimaal piisavalt kogemusi ammutada. Plaan on iga kiiruskatse lõpus autot aina enam tundma õppida,» selgitas Solberg Hyundai pressiteate vahendusel.

Tiimipealik Andrea Adamo kinnitas, et Solbergil tuleb pakutud võimalus targalt ära kasutada. «Me ei pane talle WRC-debüüdil mingit survet. Ta peab selle kiire autoga nendes tingimustes harjuma. Loodame, et saame näha tema finišeerimist rallit lõpetaval Power Stagel, kus temast õhkub rõõmu ja rahulolu – see on peamine eesmärk.»