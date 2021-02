Itaallane oli aga kindel, et Solbergile ei tasu WRC-debüüdi eel mingit pinget panna. «Praegusel hetkel on kõige olulisem, et ta naudiks seda, mida ta teeb. Pagana pihta, ta on nii noor! Me peame endale meenutama, et ta on 19 – teismeline. Peame tema naudingust maksimumi võtma ja ma toetan teda selles,» rääkis Adamo intervjuus DirtFishile.