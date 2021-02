Mehed, kes on profispordi jaoks liiga suured

Profisportlased on stereotüüpselt ideaalses vormis. Leidub küll alasid, kus suur kehamass on eelis – näiteks heitealad või maadlus –, ent need on siiski vähemus. Silmatorkavalt suuri mehemürakaid näeb müttamas ka pallimänguliigades ning nad tekitavad alati palju emotsioone ja kõneainet.