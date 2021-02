Flora väravavaht siirdub Austria kõrgliigasse

Wacker Innsbruck mängib Austria naiste Bundesliigas ning on olnud seni sellel hooajal raskustes. «Olen teadlik, et mind on tiimi juurde toodud kindla eesmärgiga – peale stabiilselt heade esitluste mängudes on minu ja ka teiste välismängijate roll nooremate tiimikaaslaste juhendamine, neile eeskujuks ja toeks olemine. Kuna pool hooaega on juba läbi ja pole läinud päris nii nagu oli plaanitud, siis teine pool tuleb kindlasti veelgi intensiivsem ja on väljakutse kõigi jaoks. Panused on suured, naiskonna eesmärk on kõrgliigasse püsima jäämine ja selle nimel on töö käinud terve selle puhkuse perioodi.»