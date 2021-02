Spordi lühiuudised

Ilves näitas lennukust

Solberg teeb WRC-debüüdi

«Ma juba loen minuteid, millal saan selle suurepärase auto rooli esimest korda istuda. See on unistuse täitumine,» ei hoidnud noor mees enda emotsioone tagasi. Tiimipealik Andrea Adamo kinnitas, et peale niisama finišeerimise nad teisi eesmärke Solbergile õlgadele ei aseta.

Venno krooniti Katari meistriks

Tänavu Katari klubi SC Police'i ridades mängiv Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja Oliver Venno krooniti riigi meistriks. Kuigi põhiturniir emiiririigis veel läbi pole, on Venno koduklubi edu lähimate jälitajate ees piisavalt suur ja nii teenisid nad klubi ajaloo neljanda meistritiitli. Police on käesolevat hooaega kindlalt valitsenud, enamik mänge on võidetud tulemusega 3:0 ja seni on saadud vaid üks kaotus. Laupäeval peab Venno tööandja viimase liigamängu, seejärel ootavad märtsis ees Katari karikavõistlused ja Amir Cup.