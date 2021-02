Tarvas suutis taaskord koduväljakul üllatuse välja võluda

84:84 seisult oli mängida veidi vähem kui 20 sekundit ja pall Rakvere käes. See ulatati Kristaps Gluditisele, kes vastutuse endale võttis. Lätlane ei vääratanud ning tema hüppelt sooritatud keskpositsioonivise tabas. Pärnul jäi küll 0,9 sekundit vastamiseks, kuid Mihkel Kirvese keskväljavise ei tabanud.

Kui Eesti-Läti ühisliigas oli Tarvasele see esimene võit Pärnu üle, siis Eesti karikavõistlustel võeti mäletatavasti magus skalp ka detsembris. Tarvale oli see tänavusel hooajal ühisliigas kaheksandaks võiduks üheksa kaotuse kõrvale. Turniiri tabelis annab see kaheksanda koha. Pärnu jätkab 17 võidu ja nelja kaotusega kolmandal real.