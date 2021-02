Venemaa suusakoondise otsus kinkis Bolšunovile MK-sarja üldvõidu

«Venemaa A-koondis ei osale kahel järgmisel MK-etapil, mis toimuvad täpselt enne maailmameistrivõistlusi. Ainsana on võimalik Sergei Ustjugovi osalemine Nove Mestos, kuid ka see sõltub vajadusest,» teatasid Venemaa suusakoondise treenerid Venemaa meediale.

See tähendab, et Bolšunovile ei ole võimalik enam keegi kandadele astuda ja trofeed temalt ära võtta. Hetkel hoiab Venemaa koondise esinumber 1613 punktiga üldarvestuse esikohta ning tema lähimal jälitajal Ivan Jakimuškinil koos 774 silma. Venemaa koondise otsusega pole enam Jakimuškinil isegi teoreetilist võimalust Bolšunovi edestada ja teised konkurendid on juba venelase püüdmatusse kaugusesse lasknud.