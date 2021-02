Kanepit üllatas vastase hea serv: ma ei tea, kuidas selle teise seti suutsin võita

1:32 kestnud kohtumise järel tõdes Kanepi, et võinuks tõrjetega paremini hakkama saada, kuid võit on võit. «Esimeses setis sain suht kiirelt murde kätte, siis ta minu meelest ei servinud veel nii hästi ja ma suutsin oma servi hoida esimeses setis. Teises oli murdeid rohkem, aga mulle tundus, et tema oma servil nägi vähem vaeva ja mina oma servil pidin rohkem vaeva nägema. Aga ma ei lasknud sellel ennast heidutada, ma lihtsalt mängisin nii hästi kui suutsin ja proovisin hästi tõrjuda ka, kui ma sain ja ta lasi. Vahepeal tõesti tundus, et ta servis ülihästi.»