Artti Aigro sel korral punktikohani ei küündinud

Aigro kandus täna küll kolm ja pool meetrit kaugemale kui eilses proovivoorus, kuid 123-meetrisest õhulennust siiski ei piisanud et 30 parema sekka jõuda. Eestlane teenis koos tuule- ja stiilipunktidega 106 punkti, mis andis 50 sportlase seas 33. koha. Teise vooru pääsemisest jäi Aigrot lahutama 2,7 punkti.

MK-sarja üldliidrina jätkab Granerud, kellel on nüüd 18 osavõistlusega koos 1306 punkti. Talle järgnevad täna üheksandaks jäänud sakslane Markus Eisenbichler (917) ja Stock (805). Aigro on 45 punktiga hetkel 46. kohal. Juba homme on võimalik meie mehel teha vigade parandus, sest siis võisteldakse Klingenthalis uuesti 140-meetri mäel.