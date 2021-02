Katkestanud Tšernjavski kartis kannakõõluse purunemist

Tšernjavski oli kolme ala järel neljandal kohal, punkte oli koos 2466.

«60 meetrit oli täitsa okei joosta, olen hullemat valu ka tundnud sprindis. Aga kauguses hoojooksu alguses tundsin, et kõõlusesse lööb järjest rohkem valu ja kui see tavaliselt läheb üle, siis täna ei tahtnud kuidagi üle minna. Kuuli oli natuke raske tõugata ja kõrguses tõukan selle sama jalaga ja oli tunda, et ma läbi selle valu ei julge maksimumtõuget mingil juhul teha, sest natuke on tunne, et võib katki tõmmata,» kommenteeris mitmevõistleja juhtunut.

Kannakõõlused on Tšernjavskil juba kaks aastat pidevalt põletikus, aga nii tugevat valu pole sportlase sõnul tükk aega olnud ja see ehmatas. «Muidugi ei taha võistlust lõpetada, aga arvan, et praegu on targem pooleli jätta. Võib oletada, et kui kuu aega ei saanud maksimumiga trenni teha pärast haigust, siis lihtsalt sellest tingituna, kui jalg võistluskoormust rohkem sai, siis sellepärast tekkis,» viitab ta detsembris läbi põetud haigusele.