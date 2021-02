BLOGI ⟩ Kontaveit alistas Sakkari ja jäi Austraalias esimesel turniiril kaotuseta!

Turniiri korraldajad on teatanud, et kuivõrd üks mängupäev jäi vahele, siis finaali ei toimu. Kui Kontaveidil õnnestub Sakkarist jagu saada, tähendab see seega, et ta jääb aasta esimesel võistlusel kaotuseta. Samaga võib paralleelselt toimuval võistlusel Gippsland Trophy saada hakkama Kaia Kanepi, kes mängib eeloleval ööl finaalis.