Kuigi varasematel aastatel on lisaks Monte Carlo rallile võisteldud Prantsusmaal ka suvisemal ajal Korsikal, siis see võistlus kukkus kalendrist välja. Seetõttu toimubki Gallide maal hetkel vaid Monte Carlo ralli, kuid sellele võib peagi tulla lisa.

Nimelt on Prantsusmaa ralliringkondades läinud lahti jutud, et traditsiooniliselt mai teises pooles toimuv Cote d'Azuri ralli on saanud Prantsusmaa autospordiliidu (FFSA) toetuse ja see proovitakse 2023. aastaks saada MM-kalendrisse.