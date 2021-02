Kalev murdis CSKA ja on nüüd alistanud kõik Ühisliiga tipud

Venemaa korvpalli kauase absoluutse valitseja CSKA seljatamiseks on praegu selgelt sobivaim aeg. «Armeeklubi» sipleb viimase 18 aasta suurimate probleemide küüsis. Oldi loobumas liider Mike Jamesist, meeskonnas on sisepinged, mitut juhtmängijat vaevab vigastus (Nikola Milutinovi hooaeg on lõppenud, eemale jäid ka Tornike Šengelia ja Will Clyburn).