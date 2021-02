Mitmeid probleeme tekitanud CSKA tähtmängijal lubati viimaks tagasi kodumaale minna

CSKA esitused palliplatsil pole olnud viimasel ajal just väga muljetavaldavad. Hetkel ollakse kaotanud kõikide sarjade peale neli kohtumist järjest ning nende seas on tunnistatud ka Poola klubi Zielona Góra ja BC Kalev/Cramo paremust.

«Kõikidele on ilmselge, et meie klubi vaevleb hetkel kriisis. See on ilmselt veelgi tõsisem, kui oleksime osanud eales oodata,» sõnas CSKA peadirektor Andrei Vatutin. «Suvel vähenenud eelarve avaldas suurt mõju ka koosseisule ning meil pole sarnast sügavust nagu varasematel aastatel. Juba hooaja alguses oli näha, et iga vigastus avaldab suurt mõju meie mängule ja seda näitavad ka tulemused.»