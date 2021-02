Melbourne'is alanud Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel tulevad teisipäeva varastel hommikutundidel väljakule ka Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi, kes esinesid eelmisel nädalal soojendusvõistlusel igati edukalt. Tenniseekspert Margus Uba rõhutas, et sel suurturniiril saadab edu neid, kes on nii vaimselt kui ka füüsiliselt väga tugevad.