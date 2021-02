Saaremaa vald jättis võrkpalliklubi toetuseta

Rahalistesse raskustesse sattunud Saaremaa võrkpalliklubi selgitas, et on sel hooaja aktiivselt tegelenud järelkasvuga. «Meil on kaks toredat treenerit Anu ja Kaia, kes on väga tublit tööd teinud. Meil on Kuressaares kaks gruppi lasteaia lastele, kus kokku treenib ca 20 last. Lisaks sellele teeme treeninguid ka Kärlal, Valjalas, Kaalis ja Astes. Neis piirkondades on trennis omakorda kokku ca 60 tublit noort võrkpallurit,» kirjutas klubi Facebooki.