«Ma ütleksin, et siinsed teed on [Rootsi teedest] vägagi erinevad. Me oleme välja valinud sektsioone, mis on väga kitsad ja käänulised, ning kus puud on kogu aeg raja ääres. Samal ajal on meil ka kiiremaid lõike. Minu isiklik lemmik on laupäevane esimene katse – Sarriojärvi. See on maagiline. Tõsised Ameerika mäed algusest lõpuni ning kiirus ületab vahepeal isegi 200 km/h. See muutub kindlasti ka sõitjate lemmikuks,» leidis soomlane.