Selgus Kanepi ja Kontaveidi öiste duellide esialgne ajakava

Meie teise numbri Kaia Kanepi (WTA 65.) duell Austraalia lahtiste naisüksikmängu tiitlikaitsja Sofia Keniniga (WTA 4.) toimub ootuspäraselt Melbourne Parki tennisekeskuse peaväljakul. Kohtumine on leiab aset Margaret Court Arena teise matšina. Kuna tolle väljakul esimene duell algab Eesti aja järgi kell 2, siis Kanepi ja Kenin ei tule väljakul enne kella 4. Postimees teeb mängust otseblogi.

Anett Kontaveit (WTA 22.) ja Heather Watsoni (WTA 60.) kohtumine on paigutatud John Cain Arena teiseks matšiks. Enne neid lähevad kell 3 algavas matšis sel väljakul vastamisi Andrei Rublev ja Thiago Monteiro, seega enne kella 5 Kontaveit kindlasti väljakule ei astu. Pigem on oht, et duell võiks alati isegi kella 6 paiku. Ka sellest kohtumisest teeb Postimees otseblogi.