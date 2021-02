Suusahüppelegend avalikustas aastakümneid vaka all hoitud saladuse

Boklöv oli tõeline suusahüppepioneer, kuna oli 1980ndatel esimene, kes hakkas hüppama V-stiili. Esialgus see mõistagi kohtunikele meele järgi polnud ning nemad andsid rootslasele väga madalaid stiilipunkte. Ent aja möödudes leebuti, sest nähti, et niimoodi on võimalik hüppemäel kõvasti meetreid juurde saada.