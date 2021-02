Jaanus Kriiski kolumn: kurb epiloog EOK järelkasvuprojektidele

Kui Eesti spordi juhtide suust kuuleb vahetpidamata sportliku järjepidevuse vajalikkusest ja sinna panustamise kohustusest, regionaalsusest ning rõhutatult east, mil noor inimene alustab pärast gümnaasiumi lõppu tippspordiga ning just see vanus peaks saama erilise tähelepanu, siis eelarve näitab just vastupidist.

Esimese asjana loeme, et lõpetatud on 2012. aastal käivitatud järelkasvuprojekt «Märka järgnevat põlvkonda». Kulu oli kõigest 60 000 eurot aastas ning oli suunatud neile, kes on just astunud absoluutsesse konkurentsi kogu maailma paremikuga.