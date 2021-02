Pärnu Sadam sihib eurosarja. Kuidas läks eelkäijatel Tarval, Eesti Näitustel ja teistel?

Hiljuti teatas korvpalliliit, et toetab Pärnu Sadama meeskonna püüdlusi osaleda järgmisel hooajal eurosarjas. Kui jätame kõrvale suured Kalevid ja Tartu, siis kes Eesti väiksematest klubidest on rahvusvahelisel areenil jõudu proovinud? 30 aasta jooksul on üritajaid leidunud, aga mitte liiga palju.