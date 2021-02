Märkimisväärne on ka fakt, et Kanepi suutis pareerida kõik Kenini seitse murdepalli. Sealjuures on huvitav märkida, et kõik maailma neljanda reketi murdevõimalused tulid kohtumise esimese viie geimi jooksul. Kanepi ei murdunud ning Kenin, kes on ise tunnistanud, et on mõnikord kohtumiste ajal väga-väga närvis, ei suutnud pingeid maandada ning kohtumisse sisse elada. Ta kaotas 3:6, 2:6.