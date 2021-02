«Oli väga raske mäng, just füüsiliselt, ning kahes esimeses setis ei mänginud ma oma parimat tennist. Eilse paarismängu ajal tundsin end väsinuna ja mulle ei meeldinud mõte, et pean järgmisel päeval minema üksikut mängima. See paarismäng võinuks olemata olla,» ütles Kontaveit otsekoheselt.