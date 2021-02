«Täna oli väga raske matš. Ma arvan, et Anett mängis väga hästi, eriti servidel ja tagasilöökidel ning pani sellega mu surve alla,» alustas Watson. Müts maha tema ees ja minu arust oli ta väga hea just pallide mängus hoidmisel. See mäng oli napikas ja tundsin, et teises setis oli mul võimalusi võita. Kahjuks polnud mul võimalik neid ära kasutada,» lisas ta.