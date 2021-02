Spordi elutööpreemia saanud Õnne Pollisinski: pisar tuli silma

Elutööpreemia laureaat, ujumistreener Õnne Pollisinski on andnud pikaajalise panuse nii Eesti allveespordi treenerina, alaliidu juhi kui ka ala arendajana. Ta on olnud Eesti erivajadustega inimeste ujumisharrastuse eestvedaja. Lisaks on Pollisinski juhendamisel võidetud Eestile rohkesti tiitlivõistluste medaleid. Tema kandidatuuri esitasid Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit ning toetasid Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit ning Downi Sündroomi Ühing.