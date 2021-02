Uibo peab sise-EMi vahele jätma

Eelmisel kolmapäeval Lasnamäe kergejõustikuhallis rahvusvaheliseks mitmevõistluseks valmistudes kaugushüppes vasakule jalale liiga teinud Maicel Uibo on sunnitud vigastuse tõttu sise-EMi vahele jätma. Samal päeval tehtud ultraheliuuringu põhjal doktor Madis Rahuga konsulteerides selgus, et tegemist on reie tagagrupi ühe lihase esimese astme ehk kergema vigastusega. «Nädal hiljem tehtud kordusuuringul on näha, et vigastatud ala on hakanud paranema,» kommenteeris doktor Rahu.