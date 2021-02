Teigamägi andis oma otsusest hiljuti teada ka alaliidu juhatusele. «Kui volikogu usaldab mind, siis jah, olen valmis jätkama. Ma pole salanud, et kui ma neli aastat tagasi kandideerima läksin, siis olin pigem seda meelt, et see jääb viimaseks korraks. Viimased kolm aastat ma sellele väga ei mõelnud, viimane aasta oli ka spordi jaoks väga keeruline ja tuli erinevate murede lahendamisega tegeleda. Aga sügisel vaikselt hakkasin mõtlema, kuidas edasi,» räägib ta.