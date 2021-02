Vaimsete oskuste treener aitab noortel sportlastel suureks kasvada

Koostöös Audenteses töötavate treenerite jt kolleegidega panustatakse sellesse, et õppursportlased areneksid maksimaalselt nii spordis, hariduses kui inimesena, mille üks osa on ka vaimsete oskuste treening. Treenerite avatus on seejuures aastatega kasvanud, tõdeb seitsmendat aastat spordigümnaasiumis töötav Kiens, kel endal on tippsporditaust rannavõrkpallurina.