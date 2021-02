Spordi lühiuudised

«Arstid tuvastasid tal lõualuumurru ja tegid operatsiooni. Fernando jääb järgmiseks 48 tunniks haiglasse järelevalve alla,» teatas Alpine’i vormelitiim. «Pärast mõnepäevast puhkust on tal vaikselt võimalik treeningutega alustada. Eeldame, et ta on hooaja ettevalmistuste alguseks täiesti terve.» Vormel 1 hooajaeelsed testid sõidetakse 12.–14. märtsini Bahreinis ning sealsamas toimub 26.–28. märtsini ka esimene etapp. Alonso lahkus F1 sarjast 2018. aasta järel, kui oli neli aastat sõitnud konkurentsivõimetu McLareniga. Igatsus ja kirg võidusõidu järele meelitasid 39-aastase hispaanlase taas kuninglikku vormelisarja.