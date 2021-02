Eesti autoralli meistrivõistlustele antakse avapauk Otepää Talveralliga, kus tulevad starti ka kaks MM-sarja sõitjat Ott Tänak ja Thierry Neuville. Võistlust juhib pärast kuuendat kiiruskatset just Tänak, kelle edu Neuville'i ees on 25,7 sekundit. Kogu võistlust saab jälgida Postimehe otseblogi vahendusel.