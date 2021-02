Selver teenis olulise võidu ja möödus tabelis Bigbankist

Credit24 Meistriliiga põhiturniiri lõplik tabeliseis on oluline kahel põhjusel. Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu toimuvateks Eesti meistrivõistluste vahegrupi mängudeks kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.). Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht.