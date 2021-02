Eesti orienteerumine kaotas algusaastate ühe säravama käilakuju

Vello Viirsalu on kirjutanud Rain Lahtmetsa kohta 2005. aastal raamatus «Eesti orienteerumise sünd ja hiilgeaastad 1959-1970» (lk 416) nii: «Rain Lahtmets on olnud pikka aega Eesti orienteerumise arengu kujundajaid. Aastate vältel on ta puistanud ideid nagu varrukast: Tallinna orienteerumisneljapäevad ja orienteerumisolümpia (1964), viitstart (1967). Ta korraldas Eesti esimese rajameistrite laagri (Otepää 1964).