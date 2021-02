Kiiruisutamise MMil purustati maailmarekord, endine tippmargi omanik: see on läbi aegade parim etteaste

Neljapäeval võitis van der Poel kuldmedali 5000 meetri distantsil ja tuli meedia ette äärmise enesekindlusega, et suudab sarnase saavutusega hakkama saada ka täna kaks korda pikemal distantsil. «Ma pole isegi mõelnud 10 000 meetri võistluse peale, kuid olen üpris kindel, et võidan ka seal. Kui konkurendid ei suuda mind 5000 meetri peal alistada, siis pole see lihtsalt pikemal distantsil inimlikult võimalik,» sõnas rootslane enne võistlust ülimalt enesekindlalt.