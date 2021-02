Martin Laas alustas hooaega ühepäevasõidu kolmanda kohaga

«Sõit oli raske. Teadsin, et tuleb pundifiniš, aga lõpuringil oli väike küljetuule oht ja see tegi terve sõidu närvilisemaks. Alguses oli nagu ikka, kõik tahtsid kontrollida sõitu ja lasti jooksikute grupp eest minema. Esimene tõus võeti mõistliku tempoga, aga teises üles mäge osas tõmmati punt ribadeks, mina jäin suhteliselt pundi taha. Peale seda tõusu oli vastutuul, sealt edasi oli ainult allamäge ja sile kuni lõpuni,» selgitas Laas võistluse käiku.

Eestlane oli kindel, et suutnuks ka parema õnne korral võidu eest heidelda, kuid täna lihtsalt polnud tema päev. «Võidujalg oli täna täitsa olemas ja kui oleksin parema positsiooni pealt saanud alustada, siis ma oleksin olnud võimeline ka võitma. Ebaõnn oli ka see, et minu viimasel abimehel läks ca 1,5 km enne lõppu kumm katki ehk sõidu lõpuosa olin ma sunnitud olema üksi abimeesteta. Järgmisel korral jooksevad loodetavasti kõik pisiasjad minu kasuks kokku,» lõpetaas Laas.