Lappi on valmis marjamaale naasmiseks tegema «musta tööd»

WRCs nii Toyota, Citroeni kui ka M-Sportiga kihutanud soomlase kiirus polnud mullu oodatud tasemel. Nõnda jäigi ta kõrvaltvaatajaks, kuid mitte kauaks. Lappi saab võimaluse võidu kihutada Arctic Rally'l, istumise all Volkswagen Polo GTI R5-masin.

Kuigi MM-sarjas on sõitjate kohad vägagi piiratud, siis pole ta matnud maha võimalust marjamaale tagasi pääseda. Selleks tuleb aga kõvasti vaeva näha. Lappi ei salga, et ta on valmis võimaluse nimel kõvasti pingutama.