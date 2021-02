Korraldajad ja kohalikud võimud on juba varakult teatanud, et sarnaselt hooaja esimesele MM-etapile Monte Carlos ei ole publik võistlusele lubatud ka Arctic Rally nime kandval võistlusel Soomes. Koroonapandeemia ajal on seni toimunud viis MM-sarja võistlust ning vaid ühele neist olid pealtvaatajad lubatud. Selleks oli läinud aasta septembris toimunud Rally Estonia, mida said kohapeale vaatama minna 16 000 inimest.